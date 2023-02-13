قيادي في الحزب الديمقراطي يتهم الاتحاد الوطني بـ”خلق الفوضى”

2023/02/13 | 00:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أتهم قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني، بـ”خلق القوضى”.

وقال وفاء محمد كريم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” “الخلاف بين الحزبين يسير الى صالح الاتحاد حيث يقاطعون جميع الاجتماعات الحكومية في أربيل”.

وأضاف ان “الاقليم مُقبل على اجراء انتخابات تشريعية في تشرين الأول المقبل وان إعادة العلاقات وحل الخلافات العالقة تدفع لاجراء الانتخابات وهو الامر الذي يعتبره الاتحاد الوطني انتحارا سياسيا وهذا سبب اعتمادهم على المشاكل والخلاف وخلق الفوضى” حسب قوله.

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