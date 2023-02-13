2023/02/13 | 00:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتظر منظمة الصحة العالمية الموافقة النهائية لإرسال شحنات الإغاثة عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، وتأمل أن يتمكن مديرها العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس من السفر قريبًا إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون والتي ضربها الزلزال المدمر، الاثنين الماضي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الصحة العالمية" تنتظر الموافقة النهائية لإرسال مساعداتها إلى شمالي غرب سوريا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الصحة العالمية" تنتظر الموافقة النهائية لإرسال مساعداتها إلى شمالي غرب سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).