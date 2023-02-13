شاهد بالفيديو.. غيث السوداني: مشكلة الدولار ليست محلية بل هي نتيجة صراع دولي ومكانة العراق جعلته ضحية له

2023/02/13 | 01:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JjKazOTaWHQ

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