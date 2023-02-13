2023/02/13 | 01:17 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتحاد غانا لكرة القدم يعين الآيرلندي كريس هيوتن مدرباً للفريق الأول هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/13 | 01:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد غانا لكرة القدم يعين الآيرلندي كريس هيوتن مدرباً للفريق الأول) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد غانا لكرة القدم يعين الآيرلندي كريس هيوتن مدرباً للفريق الأول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).