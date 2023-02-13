2023/02/13 | 01:32 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: كشف الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي عن ان وزارة النفط تستفيد...

ظهرت المقالة وزارة النفط..



أرباح هائلة من التكرير والقيمة السوقية العالمية بنحو 25 مليار دولار أولاً على المسلة.

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