مسؤول أميركي: الجسم المجهول أُسقط بأمر من بايدن

2023/02/13 | 02:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، الأحد، أن "الجسم" الطائر الجديد الذي تم رصده قرب بحيرة هورون أسقط بأمر من الرئيس جو بايدن ولم يكن يشكل "تهديدا عسكريا" أرضيا.

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