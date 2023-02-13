2023/02/13 | 03:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مقتل عشرة مدنيين من جامعي الكمأة وفقدان العشرات بيروت- بغداد – الزمان في استغلال واضح لمأساة الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، انتهز تنظيم داعش الفرصة وقتل عشرة مدنيين وعنصر من قوات النظام في هجوم شنّه التنظيم في وسط سوريا، بحسب أحصائية من المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد. وذكر المرصد أن «التنظيم هاجم نحو 75 […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يستغل الزلزال ويهاجم البادية السورية والقوات العراقية تصطاد سبعة من عناصره في حمرين) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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