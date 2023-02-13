داعش‭ ‬يستغل‭ ‬الزلزال‭ ‬ويهاجم‭ ‬البادية‭ ‬السورية والقوات‭ ‬العراقية‭ ‬تصطاد‭ ‬سبعة‭ ‬من‭ ‬عناصره‭ ‬في‭ ‬حمرين

2023/02/13 | 03:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل‭ ‬عشرة‭ ‬مدنيين‭ ‬من‭ ‬جامعي‭ ‬الكمأة‭ ‬وفقدان‭ ‬العشرات بيروت‭- ‬بغداد‭ – ‬الزمان‭ ‬ في‭ ‬استغلال‭ ‬واضح‭ ‬لمأساة‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬سوريا‭ ‬وتركيا،‭ ‬انتهز‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الفرصة‭ ‬وقتل‭ ‬عشرة‭ ‬مدنيين‭ ‬وعنصر‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬شنّه‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬سوريا،‭ ‬بحسب‭ ‬أحصائية‭ ‬من‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الأحد‭.‬ وذكر‭ ‬المرصد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التنظيم‭ ‬هاجم‭ ‬نحو‭ ‬75‭ […]

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