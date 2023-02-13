2023/02/13 | 03:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام حين تدخل الى أي مطار في العالم، تكون صالات الأسواق الحرة تحت انظار كاميرات المراقبة، وهي محال تجارية مفتوحة، لك أن تحمل منها ما تشاء من البضائع من دون يسألك احد ، لكنك مجبر في النهاية التوجه بنفسك الى نقاط الدفع لتسديد ثمن ما اشتريت، قبل أن تصعد الى طائرتك مغادراً، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراقبة حتمية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراقبة حتمية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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