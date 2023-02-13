مراقبة‭ ‬حتمية

2023/02/13 | 03:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ حين‭ ‬تدخل‭ ‬الى‭ ‬أي‭ ‬مطار‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬تكون‭ ‬صالات‭ ‬الأسواق‭ ‬الحرة‭ ‬تحت‭ ‬انظار‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة،‭ ‬وهي‭ ‬محال‭ ‬تجارية‭ ‬مفتوحة،‭ ‬لك‭ ‬أن‭ ‬تحمل‭ ‬منها‭ ‬ما‭ ‬تشاء‭ ‬من‭ ‬البضائع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬يسألك‭ ‬احد‭ ‬،‭ ‬لكنك‭ ‬مجبر‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬التوجه‭ ‬بنفسك‭ ‬الى‭ ‬نقاط‭ ‬الدفع‭ ‬لتسديد‭ ‬ثمن‭ ‬ما‭ ‬اشتريت،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تصعد‭ ‬الى‭ ‬طائرتك‭ ‬مغادراً،‭ […]

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