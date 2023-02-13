2023/02/13 | 03:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سوريا تشكر الامارات واردوغان يستقبل أمير قطر مثمناً دعمه جبلة (سوريا) (أ ف ب) – إسطنبول – غازي عنتاب – دمشق -الزمان يكاد ينتهي الامل في العثور على احياء تحت الأنقاض في البلدات انتشل عناصر إنقاذ رضيعا وفتاة على قيد الحياة من تحت الأنقاض قبل فجر الأحد، بعد قرابة أسبوع من الزلزال الهائل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسد مستعد لفتح المعابر ومنظمة الصحة تنتظر موافقة المعارضة وزيادة كبيرة في القتلى ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسد مستعد لفتح المعابر ومنظمة الصحة تنتظر موافقة المعارضة وزيادة كبيرة في القتلى ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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