الأسد‭ ‬مستعد‭ ‬لفتح‭ ‬المعابر‭ ‬ومنظمة‭ ‬الصحة‭ ‬تنتظر‭ ‬موافقة‭ ‬المعارضة‭ ‬وزيادة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬القتلى‭ ‬

2023/02/13 | 03:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوريا‭ ‬تشكر‭ ‬الامارات‭ ‬واردوغان‭ ‬يستقبل‭ ‬أمير‭ ‬قطر‭ ‬مثمناً‭ ‬دعمه جبلة‭ (‬سوريا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬إسطنبول‭ – ‬غازي‭ ‬عنتاب‭ – ‬دمشق‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬يكاد‭ ‬ينتهي‭ ‬الامل‭ ‬في‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬احياء‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬في‭ ‬البلدات‭ ‬انتشل‭ ‬عناصر‭ ‬إنقاذ‭ ‬رضيعا‭ ‬وفتاة‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭ ‬قبل‭ ‬فجر‭ ‬الأحد،‭ ‬بعد‭ ‬قرابة‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬الزلزال‭ ‬الهائل‭ […]

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