البنتاغون: واشنطن أجرت اتصالات مع بكين بشأن

2023/02/13 | 04:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصلت واشنطن مع بكين بشأن المنطاد الصيني الذي تشتبه في أنّه لأغراض التجسّس وأسقطته في 4 فبراير، وفق ما أعلنت الأحد مسؤولة دفاعيّة أميركيّة، بعد أن كانت طلبات البنتاغون لإجراء حوار قد قوبلت بالرفض لأيّام عدّة.

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