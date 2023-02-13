ميسي وامبابي والدراما القانونية.. دوري أبطال أوروبا يعود إلى مشهد مختلف

2023/02/13 | 05:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعود دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء إلى مشهد كرة قدم أوروبي مختلف تماما عما كان عليه قبل استراحة منتصف الموسم لمدة ثلاثة أشهر.

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