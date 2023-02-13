كنيسة انجلترا تعيد النظر بـ

2023/02/13 | 06:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدرس كنيسة إنجلترا كيفية الإشارة إلى الله دون تحديد جنسه، كما تقول هيئتها الإدارية، وفقا لـNPR.

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