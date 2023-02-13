من إسبانيا إلى المغرب.. نقل ملكية المسرح التاريخي

2023/02/13 | 07:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقل المسرح التاريخي "سرفانتس" المملوك للحكومة الإسبانية منذ عام 1928 بمدينة طنجة، إلى ملكية المغرب بشكل رسمي، بعد نشر القرار على الجريدة الرسمية الإسبانية.

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