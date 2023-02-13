بعد تصرف مُثير للجدل في كأس إسكتلندا.. مدرب نادي رينجرز يُهدي منافسه هدفاً

2023/02/13 | 07:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدثت واقعة مُثيرة للجدل في مباراة نادي رينجرز ونظيره باتريك ثيستل، على أرض ملعب "إيبروكس"، الأحد، ضمن منافسات دور الـ 16 في مسابقة كأس إسكتلندا لكرة القدم.

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