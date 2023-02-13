بعد سنوات قاسية من التقلب النقدي.. هل يُجدي رفع قيمة الدينار العراقي؟

2023/02/13 | 08:11 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت الحكومة العراقية قرارا عاجلا برفع قيمة الدينار إلى 1300 لكل دولار، واعتماده في الموازنة المالية للعام الجاري 2023.

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