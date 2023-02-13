"آفة خطرة".. المباشرة بتنفيذ آلية "حصر السلاح" بيد الدولة في ميسان

2023/02/13 | 08:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت قيادة محافظة ميسان، اليوم الاثنين، المباشرة بتنفيذ آلية حصر السلاح بيد الدولة، معتبرة حيازة الأسلحة آفة خطرة لا تقل عن خطورة المخدرات والإرهاب.

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