مقتل مراهقة بريطانيا طعنا بعد شهور قليلة من عملية تحويل جنسي

2023/02/13 | 08:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الشرطة البريطانية صبيا وفتاة، يبلغان من العمر 15 عامًا، للاشتباه في ارتكابهما جريمة قتل بعد طعن مراهقة متحولة جنسيًا حتى الموت في حديقة مزدحمة، وفقا لما ذكرت صحيفة "التايمز" اللندنية.

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