انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف بشأن الطلب

2023/02/13 | 08:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد ارتفاعها 2٪ في الجلسة السابقة مع تجاهل المستثمرين لتأثير تخفيضات الإنتاج الروسية، وركزوا بدلا من ذلك على مخاوف الطلب قصيرة الأجل الناجمة عن صيانة المصافي في آسيا والولايات المتحدة.



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وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 85.70 دولارا للبرميل بحلول الساعة 04:20 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعها 2.2 بالمئة يوم الجمعة.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.04 دولارًا للبرميل منخفضًا 68 سنتًا أو 0.9٪ بعد ارتفاعه 2.1٪ في الجلسة السابقة.

وارتفعت الأسعار يوم الجمعة بعد أن قالت روسيا، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، إنها ستخفض إنتاج الخام في مارس / اذار بواقع 500 ألف برميل يوميا، أو نحو 5 بالمئة من الإنتاج، ردا على القيود الغربية على صادراتها التي فُرضت على البلاد.

وارتفع كلا العقدين بأكثر من 8٪ الأسبوع الماضي، مدعومين بالتفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم والمستهلك الثاني للنفط ، بعد إلغاء قيود COVID في ديسمبر / كانون الأول.

وقال ستيفانو جراسو ، كبير مديري المحفظة في 8 VantAge في سنغافورة ، إن خفض 500 ألف برميل يوميًا سيعيد روسيا إلى التوافق مع حصتها في أوبك+ حيث أن موسكو تنتظر التصدير حاليًا.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من بينهم روسيا، في أكتوبر / تشرين الأول، فيما يعرف باسم أوبك+، على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً، أي نحو 2٪ من الطلب العالمي.

وقال مسؤولون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن أسعار النفط قد تستأنف صعودها إلى 100 دولار للبرميل في وقت لاحق من هذا العام بفعل تعافي الطلب الصيني ونمو المعروض المحدود بسبب قلة الاستثمار في الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم .

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