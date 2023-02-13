عليها اثار إطلاق نار.. العثور على جثة مسن في بغداد

2023/02/13 | 09:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – محلياتعثرت القوات الأمنية، اليوم الاثنين، على جثة رجل كبير بالسن مجهول الهوية عليها اثار إطلاق نار في بغداد.

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