2023/02/13 | 09:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ارتفع الدولار مقتربا من أعلى مستوى في خمسة أسابيع أمام العملات الرئيسية الأخرى يوم الاثنين إذ زاد المستثمرون من رهاناتهم على أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تشديد السياسة النقدية لفترة أطول بينما يترقبون تقرير أسعار المستهلكين الأمريكيين المقرر صدوره يوم الثلاثاء.

وهوى الين وسط توقعات بأن تعين الحكومة اليابانية مسؤولا يدعم السياسة النقدية الحالية محافظا جديدا للبنك المركزي يوم الثلاثاء.

وتراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي مع هبوط الأسهم الآسيوية وسط مخاوف بأن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لإبطاء النمو.



وكذلك هبط الجنيه الإسترليني.

وقال شينيتشيرو كادوتا محلل أول استراتيجيات تداول العملات لدى باركليز (LON:BARC) في طوكيو "يلقى الدولار دعما منذ صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع في وقت سابق من الشهر الجاري وتميل تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي إلى تشديد السياسة لكن التركيز منصب بالطبع على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين غدا".

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام مسلة من العملات الرئيسية من بينها الين واليورو والإسترليني- 0.068 بالمئة إلى 103.65 ليظل قريبا من مستوى الثلاثاء الماضي المرتفع البالغ 103.96 وهو أعلى مستوياته منذ السادس من يناير كانون الثاني.

وصعدت العملة الأمريكية 0.6 بالمئة إلى 132.20 ين.

وخسر اليورو 0.09 بالمئة مسجلا 1.06685 دولار بعدما لامس في وقت سابق مستوى 1.0656 للمرة الأولى منذ التاسع من يناير كانون الثاني.



وجرى تداول الإسترليني في أحدث معاملات عند 1.20475 دولار منخفضا 0.1 بالمئة خلال يوم الاثنين.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.09 بالمئة إلى 0.6912 دولار وانخفض الدولار النوزيلندي 0.11 بالمئة إلى 0.6304 دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يقترب من أعلى مستوى في 5 أسابيع ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يقترب من أعلى مستوى في 5 أسابيع ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).