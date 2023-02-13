الوكيل الاقدم للداخلية يجري جولة تفقدية لدائرة الامور الطبية في بغداد

2023/02/13 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اجرى الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية، حسين العوادي، اليوم الاثنين، جولة تفقدية في دائرة الامور الطبية التابعة للوزارة في بغداد.

وقال مصدر مطلع لـ (بغداد اليوم)، إن العوادي زار دائرة الامور الطبية التابعة لوزارة الداخلية في منطقة صدر القناة ببغداد، والتقى الكادر المتقدم والحالات المرضية من المنتسبين، موجها بتسهيل امورهم والوقوف على مشاكلهم.

واضاف، أن العوادي اصدر جملة من التوجيهات لتلبية احتياجات المرضى ومعالجة ملفاتهم الطبية، فيما اشار الى ضرورة الاستجابة السريعة للحالات الحرجة واتخاذ الاجراءات اللازمة خدمة للصالح العام.

وتابع المصدر، أن العوادي اطلع على سير العمل في الدائرة، مشدداً على ضرورة مراعاة العمل بانسيابية لتقديم الخدمات للمراجعين بشكل يومي.

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