الانواء الجوية: إنخفاض للحرارة دون الصفر المئوي و امطار متفرقة بالايام المقبلة

2023/02/13 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزلي، اليوم الاثنين، حالة الطقس المتوقعة في البلاد خلال الأيام المقبلة.

وذكرت الانواء في تقرير تلقته (بغداد اليوم) الى أن “الطقس سيشهد في المناطق الوسطى حالة من الغيوم الجزئية، مع انخفاض بدرجات الحرارة الى ما دون الصفر بالمناطق الشمالية".

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