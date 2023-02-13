ميسي يحث متابعيه بالتبرع لضحايا زلزال سوريا وتركيا

2023/02/13 | 10:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان، متابعيه إلى التبرع لضحايا الزلزال “المدمر”، الذي ضرب مناطق واسعة من جنوبي تركيا وشمالي سوريا.ونشر ميسي عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام”، صورة […]

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