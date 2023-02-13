2023/02/13 | 10:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزلي، اليوم الاثنين، حالة الطقس المتوقعة في البلاد خلال الأيام المقبلة.وذكرت الانواء في تقرير تلقاه / المركز الخبري الوطني/،الى أن “الطقس سيشهد في المناطق الوسطى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانواء الجوية: امطار و إنخفاض جديد للحرارة خلال الايام المقبلة المركز الخبري الوطني.

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