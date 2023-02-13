جنرال أميركي لا يستبعد أن تكون الأجسام

2023/02/13 | 10:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرز قائد القيادة الشمالية الأميركية وقيادة الدفاع الجوي الفضائي لأميركا الشمالية، الجنرال جليندي فانهيرك، أمس الأحد، أنه لا يستبعد أي احتمالات بشأن مصدر الأجسام المجهولة التي أسقطتها القوات الأميركية، بما فيها أن تكون من خارج كوكب الأرض أو أي تفسير آخر.

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