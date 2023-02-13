الرافدين: مستمرون في بيع الدولار بمبلغ 1320 ديناراً

2023/02/13 | 10:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد مصرف الرفدين، اليوم الإثنين، استمراره في بيع الدولار للمسافرين بـ1320 ديناراً.

وذكر بيان لمكتبه أن “المصرف مستمر في بيع الدولار للمسافرين في منفذ مطار بغداد الدولي وبالسعر الرسمي الذي حدده البنك المركزي 1320 ديناراً”.

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