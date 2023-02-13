أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف تتعلق بالطلب

2023/02/13 | 10:31 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: تراجعت أسعار النفط، الاثنين، 13 شباط، 2023، بعد ارتفاعها 2% في...

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