"مظهر غير معتاد".. سعودي يوثق صورة حميمة تجمع أنثى إبل بصغيرها

2023/02/13 | 10:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثق المصور السعودي صالح بن أحمد الهذلول، لحظات حميمة تجمع الإبل في منطقة الرياض.وحصدت الصّور أكثر من 450 ألف مشاهدة منذ أن نشرها الهذلول على "تويتر" في منتصف يناير/كانون الثاني، حيث حازت على الكثير من الإعجابات.

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