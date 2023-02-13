إصابة جنديين بانفجار عبوة ناسفة في ديالى

2023/02/13 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أكد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، اصابة جنديين بانفجار عبوة ناسفة قرب بحيرة حمرين شمال شرق ديالى.

وقال المصدر، في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان"عبوة ناسفة انفجرت على دورية أمنية تابعة للجيش العراقي قرب بحيرة حمرين(75كم شمال شرق بعقوبة) ما ادى الى اصابة جنديين بجروح متفاوتة".

واضاف، ان" الجهد الهندسي الأمني باشر بتمشيط موقع الانفجار تحسبا من وجود عبوات اخرى".

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