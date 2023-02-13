2023/02/13 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

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علق مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، على أداء لاعبيه عقب الانتصار (1-0) أمام صاحب الأرض فياريال، مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة ال21 من الليجا، على ملعب "لا سيراميكا".

وقال تشافي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "الفارق مع ريال مدريد (11 نقطة) لا يمكن اعتباره حاسما، فهناك 17 مباراة متبقية (في الليجا)".

وأردف: "أنا سعيد، حيث إن لدينا سلسلة نتائج جيدة وغير عادية، وتدل على أن الفريق قادر على الوفاء بالتزاماته".

وأضاف: "فياريال يلعب بقوة، وكان لدينا العديد من الفرص قبل الهدف، لكن لم نستغلها وافتقدنا اللمسة الأخيرة، وحين يحدث ذلك فنحن نعاني حتى النهاية..



لكننا حصلنا على 3 نقاط حيوية للقتال على الليجا".

وتابع: "لقد اعتمدنا على الضغط العالي، ونجحنا في استغلال الفرصة بتسجيل هدف، وحققنا الفوز، وهو أمر مهم".

وأضاف المدرب الإسباني بمدافعه رونالدو أراوخو، قائلا: "أراوخو لاعب غير عادي، وتطور كثيرا".

وواصل: "دي يونج نجح في تعويض بوسكيتس، بفضل الثقة التي نمنحها له..



إنه سعيد ومهم للغاية للفريق، فهو لاعب متكامل".

واسترسل: "المدافع الأول كان ليفاندوفسكي، يليه جافي ورافينيا ثم لاعبي خط الوسط..



وتير شتيجن الرائع خرج اليوم بشباك نظيفة، ولا أعرف عدد الكيلومترات التي قطعها كيسي".

وأردف تشافي: "بيدري لاعب ذو موهبة فطرية، ومنحنا أشياء كثيرة، فهو صاحب أعلى المستويات في الفريق..



سلاحنا الأساسي ليس الدفاع، فنحن فريق هجومي للغاية، وكنا نبحث عن الهدف الثاني والثالث، وصنعنا فرصا كبيرة..



نحن فريق هجومي، حتى لو فزنا بالحد الأدنى".

وعن مواجهة مانشستر يونايتد المرتقبة في الدوري الأوروبي، قال: "اليونايتد يصل تقريبا (لمواجهة البارسا) في أفضل لحظة بالموسم، والتنبؤ بهذه المباريات صعب..



نحن متحمسون للقيام بعمل جيد والتأهل".

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