القبض على متهم ببيع الدولار المزيف في بغداد

2023/02/13 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تمكنت الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على متهم بالنصب والاحتيال من خلال بيع الدولار المزيف في بغداد.

وذكرت الاتحادية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ألقت مفارز اللواء الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية في منطقة السيدية ببغداد وضمن ممارسة تنفيذ السيطرات المفاجئة القبض على متهم أكدت المعلومات الأولية انه يقوم بعمليات الاحتيال على المواطنين عبر ايهامهم بأن لديه رزم نقدية من فئة ما يسمى بـ (عملة الدولار الليبي) لإيقاع ضحاياها برزم من الورق الأبيض مغلفة بالنايلون".

وأضافت أنه "تم إحالة المتهم الذي ضبط بحوزته أيضا سلاح مسدس مع العملة المزيفة إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".

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