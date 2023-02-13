هيئة التقاعد تعلن عن ضوابط صرف المستحقات التقاعدية لثلاث فئات

2023/02/13 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الاثنين، عن ضوابط صرف المستحقات التقاعدية لثلاث فئات.

وذكر بيان للهيئة "بغية اعتماد الية وضوابط للصرف من شأنها تبسيط الاجراءات للمتقاعدين ضمن الحملة التي اطلقها رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين رشيد، تم وضع ضوابط الصرف ادناه لصرف المستحقات التقاعدية للمستحقين من ذوي الشهداء والمصابين ضحايا الارهاب والسجناء السياسين" .

واضاف ان "ذلك جاء للحد من حالات الفساد والابتزاز من ضعاف النفوس"، موضحا ان "البدء بتنفيذ ضوابط الصرف سيكون من وجبة اذار 2023".

ودعت الهيئة "المتقاعدين الى الالتزام بالضوابط بغية عدم استغلالهم من ضعاف النفوس".

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