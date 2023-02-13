الاطاحة بأكبر مهرب للعملة الصعبة في بغداد

2023/02/13 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الاثنين، اعتقال أحد أكبر مهربي العملة الصعبة (الدولار) الى خارج البلاد.

وقال الجهاز في بيان ، إن "قوة من الجهاز في العاصمة بغداد القت القبض على المدعو (رامي حسن ناصر) والمتهم بعمليات تهريب العملة إلى خارج العراق".

واوضح ان "العملية تمت وفقاً لمذكرات قبض قضائية، ولا تزال الإجراءات التحقيقية جارية معه وفق القانون".

وأكد جهاز الأمن الوطني، "استمراره بمتابعة وملاحقة كل من تسول له نفسه إحداث الضرر بالإقتصاد الوطني".

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