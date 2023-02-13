ضبط 800 ألف لتر من المشتقات النفطية في ثلاث محافظات

2023/02/13 | 11:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاثنين، ضبط 800 ألف لتر من المشتقات النفطية في ثلاثة مواقع، فيما اشارت الى ضبط 28 عجلة مع سائقيها تستخدم للمتاجرة غير الرسمية في مناطق متفرقة.

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