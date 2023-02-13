الداخلية تحصّي بلاغات المواطنين بشأن

2023/02/13 | 11:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – محلياتأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، حصيلة بلاغات المواطنين بشأن المحتوى الهابط، فيما أكدت أن جميع الحريات مكفولة بالدستور العراقي لكن المتهمين خرقوا القانون.

اما في مجال مكافحة المخدرات، أوضح المحنا، أن "الوزارة استهدفت كبار تجار المخدرات، وتم تحديد مناطق العبور"، مؤكداً: "قدمنا الدعم الكبير لمديرية مكافحة المخدرات لدورها المهم".وأشار المتحدث باسم الداخلية، أن "عدد كبير من المتورطين كانوا يوضعون في السجون مع كبار المجرمين وهذا غير صحيح"، مستدركاً بالقول: "تم تأهيل العديد من المواقع لتكون معسكرات خاصة بهم".وبين، أن "المتعاطي الذي يسلم نفسه، يكون محتسبا قانونيا وسيدخل بالمستشفيات الخاصة بوزارة الصحة"، مشددا على ضرورة "وجود تنسيق مع الجهات الأجنبية بشأن مكافحة المخدرات".وطالب المحنا بأن "يكون هنالك جهداً متكاملاً (شعبي ومؤسساتي) لمكافحة هذه الافة".

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