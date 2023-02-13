بغداد.. الإطاحة بأحد أكبر مهربي العملة إلى خارج العراق

2023/02/13 | 11:39 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمناعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، الإطاحة بأحد اكبر المهربين العملة الى خارج العراق في العاصمة بغداد.

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