الشمري يشدد على تطبيق أسس التدريب المهني بالمعهد العالي وكلية الشرطة

2023/02/13 | 11:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شدد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، على تطبيق معايير وأسس التدريب والتأهيل المهني بالمعهد العالي وكلية الشرطة.وذكر بيان للوزارة تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “الشمري اجرى، اليوم […]

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