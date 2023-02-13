2023/02/13 | 11:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Hxv2hqQ2Ig0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مهرجان الاكل خطوة جديدة لاشراك المواطنين بالتسوق الحر) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مهرجان الاكل خطوة جديدة لاشراك المواطنين بالتسوق الحر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).