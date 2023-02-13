2023/02/13 | 11:50 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المؤتمر الصحفي الامني لوزارة الداخلية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: W3CYp2UbZMQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المؤتمر الصحفي الامني لوزارة الداخلية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المؤتمر الصحفي الامني لوزارة الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).