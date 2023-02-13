وزارة الداخلية: حملة مكافحة المحتوى الهابط تعالج الحالات الشاذة ولا تكمم الأفواه

2023/02/13 | 11:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أن حملة مكافحة المحتوى الهابط تعالج الحالات الشاذة، فيما اشارت الى عدم تكميمها للافواهز

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، في مؤتمر أمني، حضرته (بغداد اليوم)، إن "حملة مكافحة المحتوى الهابط تعالج الحالات الشاذة ولا تكمم الأفواه"، مضيفا أن "الوزارة تنسق مع جميع الجهات المعنية والنقابات لمكافحة المحتوى الهابط حفاظا على قيم المجتمع".

وفي ذات السياق، بين المحنا، أن "قرارات مهمة اتخذتها الداخلية أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة في مكافحة المخدرات"، لافتا الى أن " الداخلية ربطت مديرية مكافحة المخدرات بوكالة الاستخبارات للاستفادة من التقنيات الحديثة والمعلومات".

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