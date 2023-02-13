عمليات بغداد تعلن رفع 7 سيطرات في جانب الرصافة

2023/02/13 | 11:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، رفع 7 سيطرات في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تنفيذا للخطة المرسومة لفتح الطرق ورفع السيطرات داخل العاصمة بغداد، باشرت قطعاتنا الأمنية برفع (سيطرة مدخل الفضل، سيطرة الميدان، سيطرة معارض النهضة، بالإضافة الى سيطرة كراج النهضة، وسيطرة مجمع الكليات، وسيطرة الجامعة محلة ٧١٠، وسيطرة ملعب الشعب) وتحويلهن الى مرابطات وذلك في جانب الرصافة".

ونوهت عمليات بغداد، بحسب البيان، الى أنها "ماضية في فتح الطرق والازقة ورفع السيطرات وحسب الخطط الموضوعة من قيادة العمليات".

يذكر أن القوات الأمنية رفعت خلال شهر كانون الثاني الماضي أكثر من 35 سيطرة بجانبي الكرخ والرصافة.

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