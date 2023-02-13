كأنك تحلّق بين متاهة..شاهد كيف وثق مصور هندي بلدة العلا القديمة بالسعودية

2023/02/13 | 11:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك مصور درون هندي مقطع فيديو مذهل لبلدة العلا القديمة، سيشعرك وكأنك تحلّق بين بيوتها الطينية التي تبدو أشبه بمتاهة كبيرة.

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