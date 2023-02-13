2023/02/13 | 11:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: هناك فرق في سعر بيع وشراء الدولار في بعض المصارف ومكاتب...

ظهرت المقالة اختلاف أسعار في تجارة الدولار بالأسواق..



ودعوات الى مراقبة مكاتب الصيرفة والمضاربين أولاً على المسلة.

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