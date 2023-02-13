فقدوا الرؤية مؤقتا.. خفر السواحل الفلبيني يندد بـ

2023/02/13 | 12:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتّهم خفر السواحل الفلبيني، الإثنين، مركبا تابعا لنظيره الصيني بتسليط "ضوء ليزر يستخدم لأغراض عسكرية" على أحد قواربه في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، ما أفقد أفراد الطاقم القدرة على الرؤية بشكل مؤقت.

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