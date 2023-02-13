الشرطة المجتمعية والامن السياحي تضبط فتيات قاصرات وعاملات هاربات من ذويهن في عدد من النوادي الليلية

2023/02/13 | 12:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بأمر من وزير الداخلية الفريق اول الركن عبد الامير الشمري قامت قوة من الشرطة المجتمعية والامن السياحي بتنفيذ واجب تفتيش مفاجئ لعدد من النوادي الليلية والقاعات حيث تم ضبط عاملات هاربات من ذويهن وفتيات قاصرات في العمر .

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