الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تضبط 800 ألف لتر من المشتقات النفطية في ثلاثة مواقع

2023/02/13 | 12:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الاثنين، ضبط 800 ألف لتر من المشتقات النفطية في ثلاثة مواقع، فيما اشارت الى ضبط 28 عجلة مع سائقيها تستخدم للمتاجرة غير الرسمية في مناطق متفرقة.

وذكرت الوكالة في بيانها ان مفارزها “نفذت واجبات نوعية أسفرت عن احباط تهريب اكثر من 800 الف لتر من المشتقات النفطية و كشف ثلاثة مواقع تستخدم للمتاجرة وتدوير المشتقات في محافظات الانبار والبصرة وكربلاء المقدسة”.وأشارت الى “ضبط ٢٨ عجلة تستخدم للغرض ذاته في البصرة وميسان وذي قار والديوانية وبغداد وديالى وكركوك والقبض على سائقيها”.



ولفتت الى انه “تم التعامل مع المضبوطات والمتهمين اصوليا وفق القانون”.

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