2023/02/13 | 13:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: تجري وزارة التخطيط العراقية مسحاً على موظفي الدولة، ومنحهم أرقاماً وظيفية...

ظهرت المقالة قواعد بيانات لاحصاء موظفي العراق وإبعاد الفضائيين..



ومخاوف من عرقلتها من قبل المستفيدين أولاً على المسلة.

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