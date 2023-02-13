أحداث شباط.. البرلمان يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة

2023/02/13 | 13:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الاثنين 13 شباط 2023 البرلمان يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة السبت 11 شباط 2023...

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البرلمان يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة أولاً على المسلة.

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