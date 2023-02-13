امير الايزيدية، جمعنا للدعم و التبرعات لضحايا الزلزال هو رد اعتبار و تعامل انساني

2023/02/13 | 13:04 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دهوك عقد الامير حازم تحسين سعيد وبحضور الدكتور علي تتر نيرويي( محافظ دهوك)؛ مؤتمر صحفيا خاص حول الدعم والتبرعات التي قدمها سمو الامير وعموم الايزيديين للضحايا نتيجة الزلازل التي وقعت في تركيا وسوريا.اشار سمو الامير الى ان النصوص الدينية الايزيدية تشير وتبين بوضوح اهمية تقديم الخير والمساعدة للناس اجمع بغض النظر …

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