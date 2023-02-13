2023/02/13 | 13:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص اخماد حريق اندلع بمخزن للتبوغ والكبريت تابع لوزارة الصناعة ببغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخماد حريق اندلع بمخزن للتبوغ والكبريت تابع لوزارة الصناعة ببغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخماد حريق اندلع بمخزن للتبوغ والكبريت تابع لوزارة الصناعة ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).